Українські АЗС почали підвищувати ціни на бензин та дизельне пальне: причини та прогноз

В Україні зафіксовано зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти. Протягом 15-16 липня середня роздрібна вартість дизельного пального збільшилася на 20 коп./л і становить 76,48 грн/л. Бензин марки А-95 подорожчав на 17 коп./л — до 74,86 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Вартість скрапленого газу залишилася незмінною і становить 40,03 грн/л.

Причини подорожчання

Першими до зміни цінників вдалися мережі нижнього цінового сегмента. Головними причинами здорожчання є скорочення різниці між гуртовими та роздрібними цінами (спреду), а також дефіцит пропозиції на гуртовому ринку.

Станом на 15 липня спред для дизельного пального знизився до мінус 1,63 грн/л, втративши за тиждень понад 10 грн/л. Для бензину цей показник впав на 3,53 грн/л — до 2,83 грн/л.

Додатковим фактором тиску на ціни стали логістичні затримки та зменшення обсягів зберігання пального через пошкодження паливної інфраструктури. Найбільше від цього постраждали роздрібні мережі, які купують ресурс на внутрішньому ринку замість прямого імпорту.

Як змінилися ціни?

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95" зміна цін у роздрібних мережах станом на 16 липня відбулася таким чином:

вартість світлих нафтопродуктів зросла на 1 грн/л на станціях "Авантаж 7", Marshal та VostokGaz ;

мережі Brent Oil , Neftek та окремі станції "БРСМ-Нафта" підвищили ціну дизельного пального на 1 грн/л;

у мережі "БРСМ-Нафта" дизельне пальне подорожчало в середньому до 72,81 грн/л (від 0,50 до 2,20 грн/л залежно від регіону), а бензин — до 71,49 грн/л (на 0,50-1 грн/л);

мережа RLS підняла ціну дизпального на 2 грн/л — до 73,90 грн/л;

бренди ZOG та Mango збільшили ціни на 50 коп./л;

на станціях VST бензин подорожчав на 1 грн/л, а дизельне пальне — на 50 коп./л;

мережа "Фактор" знизила ціну на 1 грн/л після попереднього зростання на 4 грн/л;

найнижчу ціну на дизельне пальне утримує мережа "Катрал" — 71,99 грн/л, що є приблизно на 4 грн/л нижче за поточну закупівельну вартість пального на півдні країни (близько 76 грн/л).

Аналітики зазначають, що найближчим часом тенденція до здорожчання нафтопродуктів пошириться на більшу кількість роздрібних мереж, зокрема на великих національних операторів.

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 1 коп./л — до 74,67 грн/л, а середня ціна дизельного пального за минулий тиждень зросла на 90 коп./л — до 75,3 грн/л.