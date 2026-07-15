Імпорт бензину в Україну зріс на третину: які країни та компанії ввезли найбільше пального

У першому півріччі 2026 року імпорт бензину в Україну зріс на 33% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 768 тис. тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Enkorr.

Динаміка постачань формувалася під впливом кількох факторів: підвищеного попиту взимку через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури; весняного дефіциту пального в Європі після початку Ормузької кризи; червневої підготовки до переходу на бензин марки E10 із вмістом спирту.

Західний напрямок залишився головним джерелом постачання, проте у квітні та травні через обмежену пропозицію у Литві та Польщі імпортери збільшили закупівлі з півдня.

За даними дослідження Консалтингової групи "А-95", перше місце за обсягами ввезення зберегла Литва, звідки Мажейкяйський НПЗ відвантажив 253 тис. тонн пального, що на 29% більше, ніж торік. Другим постачальником стала Румунія, яка збільшила відвантаження на 34%, до 158 тис. тонн. Поставки з Польщі зросли на 8% та становили 122 тис. тонн. Також в Україну надійшло 50 тис. тонн грецького бензину виробництва компанії Motor Oil.

"Поява палива з Греції є чітким маркером того, що попит на ринку був підвищений, а традиційні постачальники не в змозі забезпечити потрібні обсяги", — зазначили "А-95".

Ринкові умови вплинули на розподіл часток імпортерів. Частка десяти найбільших компаній у загальному обсязі ввезення зменшилася з 84% до 76%. Перше місце зберегла група ОККО з обсягом 209 тис. тонн, що на 4% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Мережа WOG імпортувала 124 тис. тонн пального, показавши зниження на 5%. Зменшення обсягів великих мереж пов'язане зі зростанням цін та конкуренцією з боку компанії "Укрнафта", яка навесні впроваджувала антикризові заходи.

Мережа UPG збільшила закупівлі на 28%, до 87 тис. тонн, що зумовлено розширенням компанії за рахунок запуску понад 150 орендованих станцій ANP/"Авіас" у травні-червні. "Укрнафта" наростила обсяги імпорту до 47тис. тонн. Мережа "БРСМ-Нафта" збільшила закупівлі з 5 тис. тонн до 36 тис. тонн через складнощі з внутрішнім виробництвом пального.

Нагадаємо, бензин у гурті минулого тижня різко подорожчав. Станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 2,03 грн/л — до 70,64 грн/л, а порівняно з середою, 8 липня, бензин здорожчав на 55 коп./л.