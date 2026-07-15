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Ціни на пальне 15 липня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 15 липня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|78,40 грн (-0 коп.)
|А-95
|74,68 грн (+6 коп.)
|А-92
|69,54 грн (+1 коп.)
|ДП
|76,27 грн (+17 коп.)
|Газ
|40,03 грн (+3 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|UPG
|75,40
|73,90
|74,10
|38,40
|WOG
|81,90
|78,90
|79,90
|41,90
|УКРНАФТА
|76,90
|73,90
|69,90
|74,90
|38,40
|SOCAR
|80,76
|77,90
|79,76
|41,47
|AMIC
|76,45
|73,73
|74,81
|39,12
|БРСМ-Нафта
|70,69
|77,20
|38,06
Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні. Delo.ua опитало експертів та учасників ринку, чи втримають АЗС нинішні цінники на бензин та дизель і до чого готуватися власникам авто з ГБО.