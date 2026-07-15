Ціна нафти на 15 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту в середу продовжили зростати на тлі нового загострення конфлікту між США та Іраном. Ринки відреагували на рішення президента США Дональда Трампа повторно запровадити морську блокаду всіх іранських портів, а також на удари Тегерана по американській інфраструктурі в регіоні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 15 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 85,72 +1,2% WTI 79,98 +0,8% Urals 61,75 +14.97%

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 99 центів, або 1,2 %, до 85,72 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 64 центи, або 0,8%, до 79,98 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту продовжили зростання на тлі загострення ситуації навколо Ірану та посилення побоювань щодо перебоїв із глобальними поставками енергоносіїв. Напередодні котирування завершили торги підвищенням приблизно на 2%, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Головним чинником підтримки ринку стали атаки в регіоні, які посилили ризики для судноплавства через Ормузьку протоку - один із ключових світових маршрутів транспортування енергоносіїв. До початку американо-ізраїльського конфлікту з Іраном через цей канал проходила близько п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Інвестори також відреагували на нову хвилю бойових дій між США та Іраном, що поставила під сумнів стабільність попередніх домовленостей про припинення вогню. Додатковий тиск на ринок створюють побоювання щодо можливого посилення санкцій проти іранського нафтового експорту та подальшої ескалації в районі Перської затоки.

Попри те, що фізичний ринок нафти залишається достатньо забезпеченим, трейдери закладають у ціни додаткову премію за ризик через загрозу перебоїв із постачанням. Аналітики зазначають, що подальше поширення конфлікту на енергетичну інфраструктуру регіону може знову підштовхнути ціни до позначки $100 за барель.

Нагадаємо, загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні.