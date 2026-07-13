Бензин та дизель різко подорожчали в гурті: чи втримають українські АЗС старі цінники

Загострення ситуації на Близькому Сході знову б'є по паливному ринку України. Поки світові котирування нафти штормить через атаки в Перській затоці, український гуртовий ринок злетів за лічені дні, змусивши водіїв завмерти в очікуванні. Delo.ua опитало експертів та учасників ринку, чи втримають АЗС нинішні цінники на бензин та дизель і до чого готуватися власникам авто з ГБО.

Протягом минулого тижня світові ціни зросли після того, як Іран обстріляв танкери в Ормузькій протоці. Крім того, іранські збройні сили розпочали атаку на військову інфраструктуру США в районі Перської затоки. Ці події зупинили повноцінне відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, через яку до початку війни між Іраном та США 28 лютого проходило до 20% всього світового трафіку сирої нафти.

Станом на вечір п'ятниці, 10 липня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на вересень здорожчали на $0,29 за барель, або на 0,38% — до $76,01 за барель. Серпневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшилися на $0,67, або на 0,93% — до $71,41 за барель. За тиждень котирування Brent виросли на 5,5%, а WTI — майже на 4%.

Зниження котирувань наприкінці тижня відбулось на тлі припинення бойових дій та заяви президента США Дональда Трампа про відновлення перемовин з Іраном. Як повідомляє Reuters, трейдери сподіваються на відновлення судноплавства протокою вже на початку цього тижня.

Стрибок цін на нафту підігрів гуртові ціни на пальне в Україні

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", стрімке зростання котирувань нафти майже одразу позначилось на гуртовому ринку дизпального в Україні. Станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла на 4,58 грн/л — до 70,36 грн/л, а порівняно з середою, 8 липня, дизель у гурті здорожчав на 3,15 грн/л.

На зовнішніх ринках також был помітний висхідний тренд. Станом на вечір п'ятниці, 10 липня, від початку торгів ф'ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизельного пального) на Лондонській біржі подорожчали на $12,25/т (+1,2%) – до $1026,40/т. Загалом від початку тижня котирування зросли більш ніж на 6,1\%. Водночас валютний ринок залишався відносно стабільним: за даними НБУ, курс долара становив 44,52 грн/$ (+0,01 грн), тоді як євро не змінився — 50,88 грн. У порівнянні з початком тижня долар подешевшав на 0,28 грн, а євро — на 0,20 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті минулого тижня також різко подорожчав. Станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 2,03 грн/л — до 70,64 грн/л, а порівняно з середою, 8 липня, бензин здорожчав на 55 коп./л.

Бензинові котирування в ЄС, навпаки, рухались у бік здешевшання. Так, на північно-західному базисі Eurobob у четвер, 9 липня, котирування зменшилися на $15/т — до $982/т–$1035/т залежно від умов доставки. А південний індикатор FOB Med знизився на $14/т — до $971/т.

На АЗС ціни залишалися переважно стабільними. Більшість операторів утримували ринок на попередньому рівні, тоді як поодинокі зміни були зумовлені переважно оновленням акційних програм та локальними ціновими рішеннями окремих мереж. Загалом ринок не демонстрував єдиного цінового тренду, оператори здійснювали лише вибіркові коригування. Так, у мережі Market ціна бензину А-95 зросла на 1,00 грн/л — до 74,90 грн/л, а дизельного пального – на 2,00 грн/л — до 74,90 грн/л. У Prime бензин А-95 подорожчав на 1,00 грн/л — до 71,95 грн/л. У мережі Chipo дизельне пальне зросло в ціні на 0,80 грн/л — до 75,10 грн/л. Водночас у ZOG зафіксовано зниження вартості дизельного пального на 1,00 грн/л — до 71,00 грн/л. Станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 1 коп./л — до 74,67 грн/л, а середня ціна дизельного пального за минулий тиждень зросла на 90 коп./л — до 75,3 грн/л.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, попереднє зростання гуртових цін дизпалива та бензину А-95 повністю нівелювало потенціал до зниження цінових показників на АЗС. Тож цього тижня ціни на бензин та дизпаливо будуть переважно незмінними . Однак експерт вважає, що у випадку нової ескалації на Близькому Сході є ризики подальшого зростання цін.

Автогаз у гурті почав дорожчати на тлі обвалу постачання

На ринку пропан-бутану минулого тижня також спостерігався висхідний тренд. За даними "Нафторинку", станом на 10 липня порівняно з 8 липня середня ціна LPG в开源 Україні на умовах доставки зросла на 1 198 грн/т — до 65 758 грн/т. У сегменті доставки стрімке зростання цін спостерігалося у більшості областей, де компанія "Полтава Газтрейд" підвищила вартість свого ресурсу (535–557 кг/м³) на 200–1 800 грн/т — до 63 250–70 000 грн/т.

Ціна автогазу на умовах самовивозу збільшилася на 262 грн/т — до 61 635 грн/т. У західних та центральних регіонах компанії "Полтава Газтрейд", "Газтрон Україна" та "Автотранс" підвищили ціни на суміші (535–557 кг/м³) на 100–2 400 грн/т, пропонуючи їх у діапазоні 63 700–65 500 грн/т.

За перші 8 днів липня середньодобовий імпорт скрапленого газу скоротився на 26,9% порівняно з червнем — до 1,54 тис. т. Негативна динаміка зумовлена насамперед обвалом морських постачань, які зменшилися більш ніж удвічі — до 0,59 тис. т. Також просіли автопартії – на 19,7%, склавши 0,52 тис. т.

На ринку скрапленого газу продовжилася тенденція до поступового зниження вартості. Середня роздрібна ціна LPG зменшилася на 0,04 грн/л — до 39,45 грн/л. Основні коригування відбувалися в окремих мережах, де оператори переглядали ціни відповідно до власної комерційної політики. Водночас більшість великих операторів зберегли попередні рівні вартості автогазу. Станом на вечір п'ятниці, 10 липня, порівняно з 3 липня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилася на 51 коп./л — до 39,45 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня очікується стабілізація цін у гурті. Це пов'язано насамперед із невеликим дефіцитом на ринку через збільшення попиту. Водночас Шубан не виключає розвороту тренду в найближчому майбутньому. Ціни на газ на АЗС, за оцінкою бізнесмена, цього тижня залишатимуться незмінними .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 79,90 41,90 WOG 78,90 79,90 41,90 Socar 78,90 79,90 41,90 Motto - 74,40 37,90 БРСМ-Нафта 70,99 72,99 37,99 UPG 72,90 73,90 37,40 UKRNAFTA 73,90 74,90 38,40

Дані: застосунки мереж АЗС.