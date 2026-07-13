Бензин и дизель резко подорожали в опте: удержат ли украинские АЗС старые ценники

Обострение ситуации на Ближнем Востоке снова сказывается на топливном рынке Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании. Delo.ua опросил экспертов и участников рынка, удержат ли АЗС нынешние ценники на бензин и дизель и к чему готовиться владельцам авто с ГБО.

На прошлой неделе мировые цены выросли после того, как Иран обстрелял танкеры в Ормузском проливе. Кроме того, иранские вооруженные силы начали атаку на военную инфраструктуру в США в районе Персидского залива. Эти события остановили полноценное возобновление судоходства в Ормузском проливе, через который до начала войны между Ираном и США 28 февраля проходило до 20% всего мирового трафика сырой нефти.

По состоянию на вечер пятницы, 10 июля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на сентябрь подорожали на $0,29 за баррель или на 0,38% — до $76,01 за баррель. Августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $0,67, или на 0,93% — до $71,41 за баррель. За неделю котировки Brent выросли на 5,5%, а WTI – почти на 4%.

Снижение котировок в конце недели произошло на фоне прекращения боевых действий и заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном. Как сообщает Reuters, трейдеры надеются на возобновление судоходства проливом уже в начале этой недели.

Прыжок цен на нефть подогрев оптовые цены на топливо

По данным консалтинговой компании "Нафторинок" , стремительный рост котировок нефти почти сразу отразился на оптовом рынке дизтоплива в Украине. По состоянию на вечер пятницы, 10 июля, по сравнению с 3 июля, средняя оптовая цена дизельного горючего в Украине выросла на 4,58 грн/л — до 70,36 грн/л, а по сравнению со средой, 8 июля, дизель в опте подорожал на 3,15 грн/л.

На внешних рынках также был заметен восходящий тренд. На вечер пятницы, 10 июля, с начала торгов фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизельного горючего) на Лондонской бирже подорожали на $12,25/т (+1,2%) – до $1026,40/т. В целом с начала недели котировки выросли более чем на 6,1%. В то же время, валютный рынок оставался относительно стабильным: по данным НБУ, курс доллара составлял 44,52 грн/$ (+0,01 грн), тогда как евро не изменился — 50,88 грн. По сравнению с началом недели доллар подешевел на 0,28 грн, а евро – на 0,20 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже резко подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 10 июля, по сравнению с 3 июля, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 2,03 грн/л — до 70,64 грн/л, а по сравнению со средой, 8 июля, бензин подорожал на 55 коп./л.

Бензиновые котировки в ЕС, напротив, двигались в сторону удешевления. Так, на северо-западном базисе Eurobob в четверг, 9 июля, котировки уменьшились на $15/т - до $982/т-$1035/т в зависимости от условий доставки. А южный индикатор FOB Med снизился на $14/т – до $971/т.

На АЗС цены в основном оставались стабильными. Большинство операторов удерживали рынок на прежнем уровне, в то время как редкие изменения были обусловлены преимущественно обновлением акционных программ и локальными ценовыми решениями отдельных сетей. В общем, рынок не демонстрировал единого ценового тренда, операторы осуществляли лишь выборочные корректировки. Так, в сети Market цена бензина А-95 выросла на 1,00 грн/л – до 74,90 грн/л, а дизельного горючего – на 2,00 грн/л – до 74,90 грн/л. В Prime бензин А-95 подорожал на 1,00 грн/л – до 71,95 грн/л. В сети Chipo дизельное топливо выросло в цене на 0,80 грн/л – до 75,10 грн/л. В то же время в ZOG зафиксировано снижение стоимости дизельного горючего на 1,00 грн/л – до 71,00 грн/л. По состоянию на вечер пятницы, 10 июля, по сравнению с 3 июля, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 1 коп./л — до 74,67 грн/л, а средняя цена дизельного горючего за прошлую неделю выросла на 90 коп./л — до 75,3 грн/л.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, предварительный рост оптовых цен дизтоплива и бензина А-95 полностью нивелировал потенциал к снижению ценовых показателей на АЗС. Так что на этой неделе цены на бензин и дизтопливо будут в основном неизменными . Однако эксперт считает, что в случае новой эскалации на Ближнем Востоке есть риски дальнейшего роста цен.

Автогаз в опте начал дорожать на фоне обвала поставок

На рынке пропан-бутана на прошлой неделе также наблюдался восходящий тренд. По данным "Нефтерынка" , по состоянию на 10 июля по сравнению с 8 июля средняя цена LPG в Украине на условиях доставки выросла на 1 198 грн/т — до 65 758 грн/т. В сегменте доставки стремительный рост цен наблюдался в большинстве областей, где компания "Полтава Газтрейд" повысила стоимость своего ресурса (535–557 кг/м³) на 200–1 800 грн/т – до 63 250–70 000 грн/т.

Цена автогаза на условиях самовывоза увеличилась на 262 грн/т – до 61 635 грн/т. В западных и центральных регионах компании "Полтава Газтрейд", "Газтрон Украина" и "Автотранс" повысили цены на смеси (535–557 кг/м³) на 100–2 400 грн/т, предлагая их в диапазоне 63 700–65 500 грн/т.

За первые 8 дней июля среднесуточный импорт сжиженного газа сократился на 26,9% по сравнению с июнем — до 1,54 тыс.т.

На рынке сжиженного газа продолжилась тенденция постепенного снижения стоимости. Средняя розничная цена LPG уменьшилась на 0,04 грн/л – до 39,45 грн/л. Основные корректировки происходили в отдельных сетях, где операторы пересматривали цены в соответствии с собственной коммерческой политикой. В то же время большинство крупных операторов сохранили прежние уровни стоимости автогаза. По состоянию на вечер пятницы , 10 июля, по сравнению с 3 июля, средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 51 коп./л — до 39,45 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе ожидается стабилизация цен в опте. Это связано, прежде всего, с небольшим дефицитом на рынке из-за увеличения спроса. В то же время Шубан не исключает разворот тренда в ближайшем будущем. Цены на газ на АЗС, по оценке бизнесмена, на этой неделе будут оставаться неизменными .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 79,90 41,90 WOG 78,90 79,90 41,90 Socar 78,90 79,90 41,90 Motto - 74,40 37,90 БРСМ-Нафта 70,99 72,99 37,99 UPG 72,90 73,90 37,40 UKRNAFTA 73,90 74,90 38,40

Данные: приложения сетей АЗС.