Цена нефти на 15 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть продолжили расти на фоне нового обострения конфликта между США и Ираном. Рынки отреагировали на решение президента США Дональда Трампа повторно ввести морскую блокаду всех иранских портов, а также удары Тегерана по американской инфраструктуре в регионе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 15 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 85,72 +1,2% WTI 79,98 +0,8% Urals 61,75 +14.97%

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 99 центов, или 1,2%, до 85,72 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 64 цента, или 0,8%, до 79,98 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть продолжили рост на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и усиления опасений по поводу перебоев с глобальными поставками энергоносителей. Накануне котировки завершили торги повышением примерно на 2%, достигнув самого высокого уровня за месяц.

Главным фактором поддержки рынка стали атаки в регионе, которые усилили риски для судоходства через Ормузский пролив – один из ключевых мировых маршрутов транспортировки энергоносителей. До начала американо-израильского конфликта с Ираном через этот канал проходила около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Инвесторы также отреагировали на новую волну боевых действий между США и Ираном, что поставило под вопрос стабильность предварительных договоренностей о прекращении огня. Дополнительное давление на рынок создают опасения по поводу возможного усиления санкций против иранского нефтяного экспорта и последующей эскалации в районе Персидского залива.

Несмотря на то, что физический рынок нефти остается достаточно обеспеченным, трейдеры закладывают в цены дополнительную премию за риск из-за угрозы перебоев со снабжением. Аналитики отмечают, что дальнейшее распространение конфликта на энергетическую инфраструктуру региона может снова подтолкнуть цены к отметке в $100 за баррель.

Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании.