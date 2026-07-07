Ціни на російську нафту впали до довоєнного рівня: як зменшаться доходи Кремля

Ціна основного сорту російської нафти знизилася до рівнів, які спостерігалися до конфлікту на Близькому Сході. Це посилює тиск на державний бюджет.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За даними агенства, нафта марки Urals у середньому коштувала $41,66 за барель у західних портах РФ протягом перших трьох днів липня. Це більш ніж удвічі нижче від рівня, зафіксованого на піку нафтової кризи у квітні. Саме ці показники Міністерство фінансів Росії використовує для розрахунку податкових надходжень.

Ці дані вказують на посилення тиску на російську економіку, яка раніше отримувала надприбутки завдяки конфлікту на Близькому Сході.

Росія була серед головних бенефіціарів, коли закриття Ормузької протоки перекрило постачання з Перської затоки, а винятки із санкцій США підвищили попит на російську нафту.

Починаючи з березня Urals у середньому коштувала понад $59 за барель. У червні середня ціна на російську нафту становила $60,92 за барель.

Зростання доходів дозволило Росії, яка формує приблизно п’яту частину свого бюджету з продажу нафти та газу, знову почати поповнення резервного фонду вперше майже за рік.

Тепер ситуація змінилася. Якщо ціни залишатимуться нижчими за бюджетний поріг протягом тривалого часу, це ще більше ускладнить здатність Кремля стримувати зростаючий дефіцит бюджету.

За перші п’ять місяців цього року бюджетний дефіцит РФ зріс до 6 трлн рублів ($77 млрд), або 2,6% ВВП, перевищивши цільовий показник на весь 2026 рік приблизно на 60%.

Оскільки податки на нафту в Росії розраховуються із затримкою, падіння цін на сировину в липні позначиться на державному бюджеті вже в серпні.

Зауважимо, після розблокування Ормузької протоки світові ціни на нафту впали — і це завдає бюджету Росії більше шкоди, ніж удари українських дронів по НПЗ.

Хоча морський експорт сирої нафти з Росії у червні 2026 року зріс до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну, через стрімке падіння світових цін прибутки Москви від продажу свого головного джерела бюджетних надходжень упали до найнижчого рівня з березня цього року.