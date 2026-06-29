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Зниження цін на нафту завдає Росії більше шкоди, ніж удари українських дронів

нафта
Світові ціни на нафту знижують доходи Кремля / Depositphotos

Після розблокування Ормузької протоки світові ціни на нафту впали — і це завдає бюджету Росії більше шкоди, ніж удари українських дронів по НПЗ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DW.

Видання зауважує, що значно більшою проблемою для Кремля наразі є падіння світових цін на нафту. Саме цей фактор сильніше вдаряє по нафтогазових надходженнях федерального бюджету РФ.

Причина парадоксу полягає в особливостях оподаткування: нафтогазові доходи бюджету формуються переважно через податок на видобуток, який не залежить від стану НПЗ. Те, що не вдається переробити всередині країни, просто йде на експорт. У травні експорт російської нафти був рекордним з початку війни — попри те, що виробництво бензину в червні впало на 25%.

Натомість падіння світових цін на нафту після розблокування Ормузької протоки вже знизило їх до рівнів, які спостерігалися до початку війни на Близькому сході.

Додатковий тиск створює те, що США після кількох відтермінувань відновили повну дію санкцій щодо російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і більше не продовжувалося.

Як вважає експерт аналітичного центру Brookings Робін Брукс, щоб завдати реальної шкоди бюджету Кремля, союзникам України потрібно обмежити фізичні обсяги експорту. Для цього, на його думку, необхідно посилити контроль за дотриманням санкцій і активніше переслідувати "тіньовий флот" — кілька сотень танкерів, які забезпечують обхід обмежень. 

Нагадаємо, попри намагання обмежити фінансування російської військової машини, у червні 2026 року обсяги морського експорту сирої нафти з РФ зросли до найвищого рівня з початку року. Середній показник постачань за чотири тижні сягнув 3,89 млн барелів на добу.

Автор:
Світлана Манько