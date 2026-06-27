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США поновили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу"

лукойл
США поновили санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" / Shutterstock

США після кількох відтермінувань відновили повну дію санкцій щодо російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Останнє послаблення санкційного режиму завершилося 16 червня і більше не продовжувалося.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка агентству "Укрінформ".

За його словами, санкції, запроваджені Сполученими Штатами у жовтні, після кількох тимчасових винятків знову діють у повному обсязі.

"Санкції США щодо "Роснефти" та "Лукойлу", запроваджені у жовтні, після кількох тимчасових відтермінувань знову набрали повної чинності. Останній waiver закінчився 16 червня і більше не був продовжений", — зазначив Власюк.

Як повідомлялося раніше, у березні американська сторона тимчасово пом’якшила обмеження щодо російської нафти через побоювання негативного впливу на світовий енергетичний ринок. Таке рішення було пов’язане з ризиками для постачання енергоносіїв на тлі війни між Ізраїлем та Іраном і загрозами для судноплавства через Ормузьку протоку.

Відновлення повної дії санкцій означає повернення до жорсткішого режиму обмежень щодо двох найбільших нафтових компаній Росії.

Нагадаємо, в кінці квітня Сполучені Штати вп'яте продовжили дію ліцензії щодо продажу міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" до 30 травня.

Автор:
Тетяна Гойденко