США возобновили санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

США после нескольких отсрочок возобновили полное действие санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Последнее ослабление санкционного режима завершилось 16 июня и больше не продолжалось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка агентству "Укринформ".

По его словам, санкции, введенные Соединенными Штатами в октябре, после нескольких временных исключений снова действуют в полном объеме.

"Санкции США по "Роснефти" и "Лукойлу", введенные в октябре, после нескольких временных отсрочок вновь вступили в силу. Последний waiver закончился 16 июня и больше не был продлен", - отметил Власюк.

Как сообщалось ранее, в марте американская сторона временно смягчила ограничения по российской нефти из-за опасений негативного влияния на мировой энергетический рынок. Такое решение было связано с рисками поставки энергоносителей на фоне войны между Израилем и Ираном и угрозами для судоходства через Ормузский пролив.

Восстановление полного действия санкций означает возврат к более жесткому режиму ограничений в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России.

Напомним, в конце апреля Соединенные Штаты в пятый раз продлили действие лицензии по продаже международных активов российской нефтяной компании "Лукойл" до 30 мая.