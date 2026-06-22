Британия без объяснений смягчила ограничение "дочке" российского "Лукойла"

Британский Офис по внедрению финансовых санкций (OFSI) изменил условия лицензии для австрийской дочерней компании российского "Лукойла".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на прессслужбу OFSI.

Лицензия касается Lukoil International GmbH и ее дочерних структур. Ранее она потребовала, чтобы все платежи от британских компаний поступали исключительно на замороженные счета. Это условие убрано — теперь британские компании могут осуществлять платежи на незамороженные счета предприятия.

В то же время OFSI уточнил, что изменение не позволяет возвращать средства материнской компании - российскому "Лукойлу". Лицензия вступила в силу в ноябре прошлого года, действует до 25 августа и остается в пределах более широких санкционных правил в отношении России.

Причину смен офис не объяснил и не ответил на запрос Reuters.

Ранее агентство Reuters пишет, что США тормозят продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах по миру в Украине.

Санкции США против "Лукойл"

В октябре 2025 года Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".