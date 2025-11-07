Gunvor отказался от покупки зарубежных активов "Лукойла": обиделись на Минфин США

Компания Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвал нефтетрейдера "марионеткой Кремля".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

Издание напоминает, что "Лукойл" объявил о продаже своих зарубежных активов стоимостью около 20 миллиардов евро через четыре дня после попадания под американские санкции, а еще через три дня договорился с нефтетрейдером Gunvor.

Для сделки потребовалось одобрение санкционных органов США.

Однако Минфин США заявил, что "пока Путин продолжает эти бессмысленные убийства, марионетка Кремля - Gunvor - никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли".

После этого представитель Gunvor Сет Пиетрас заявил, что нефтетрейдер отзывает свое предложение по зарубежным активам "Лукойла".

"Заявление министерства финансов коренным образом ошибочно и ошибочно", - добавил он.

По его словам, Gunvor всегда была открытой и прозрачной относительно своей собственности и бизнеса, и в течение более десяти лет активно дистанцировалась от торговли с Россией, продавая свои российские активы, и публично осуждала войну в Украине.

О Gunvor

До вторжения в Украину Gunvor был одним из самых крупных трейдеров российской нефти. Компания вела переговоры о покупке международных активов второго по величине производителя нефти в России компании "ЛУКойл".

Компанию Gunvor в 2000 году основали Торберн Торнквист и Геннадий Тимченко, считающийся одним из ближайших к главе Кремля Владимира Путина бизнесменов.

Gunvor долгое время являлась крупнейшим продавцом российской нефти за границу. Минфин США считал, что Путин имел непосредственное отношение к деятельности Тимченко в энергетическом секторе, инвестировал средства в Gunvor и, возможно, имел доступ к активам компании.

После аннексии Россией Крыма 2014 Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, чтобы компания не попала под санкции. Сумма сделки не раскрывалась.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".