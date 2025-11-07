Gunvor відмовився від купівлі закордонних активів "Лукойлу": образилися на Мінфін США

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвав нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Видання нагадує, що "Лукойл" оголосив про продаж своїх закордонних активів вартістю близько 20 мільярдів євро через чотири дні після того, як потрапив під американські санкції, а ще через три дні домовився з нафтотрейдером Gunvor.

Для угоди потрібне було схвалення санкційних органів США.

Однак Мінфін США заявив, що "поки Путін продовжує ці безглузді вбивства, маріонетка Кремля — Gunvor — ніколи не отримає ліцензію на роботу та отримання прибутку".

Після цього представник Gunvor Сет Пієтрас заявив, що нафтотрейдер відкликає свою пропозицію щодо закордонних активів "Лукойлу".

"Заява міністерства фінансів докорінно помилкова і хибна", - додав він.

За його словами Gunvor завжди була відкритою та прозорою щодо своєї власності та бізнесу, і протягом понад десяти років активно дистанціювалася від торгівлі з Росією, продаючи свої російські активи, і публічно засуджувала війну в Україні.

Про Gunvor

До вторгнення в Україну Gunvor був одним з найбільших трейдерів російської нафти. Компанія вела переговори про купівлю міжнародних активів другого за величиною виробника нафти в Росії компанії "Лукойл".

Компанію Gunvor у 2000 році заснували Торбьорн Торнквіст та Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до очільника Кремля Володимира Путіна бізнесменів.

Gunvor довгий час була найбільшим продавцем російської нафти за кордон. Мінфін США вважав, що Путін мав безпосереднє відношення до діяльності Тимченка в енергетичному секторі, інвестував кошти у Gunvor та, можливо, мав доступ до активів компанії.

Після анексії Росією Криму 2014 року Тимченко продав свою частку в компанії Торнквісту, щоб компанія не потрапила під санкції. Сума угоди не розкривалася.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".