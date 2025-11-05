Покупець активів "Лукойлу" розповів, як російська нафта потраплятиме на ринок всупереч санкціям США

Торбйорн Торнквіст, голова компанії Gunvor Group, яка купує міжнародні активи “Лукойлу”, вважає, що російська нафта продовжуватиме потрапляти на світовий ринок, незважаючи на нові санкції США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Торнквіст нагадав, що Москва постійно знаходила лазівки для обходу санкцій, тому російська нафта знайде покупців.

"З часом ви побачите, що все більше російської нафти так чи інакше потраплятиме на ринок. Це завжди якимось чином відбувається", – заявив Торнквіст.

Він вважає, що Китай та деякі індійські нафтопереробні заводи продовжуватимуть купувати російську нафту попри заклики президента США Дональда Трампа.

"Китай продовжуватиме купувати, деякі індійські нафтопереробні заводи вже продовжують купувати її. Ніхто не може сказати напевно, але я скажу, що реакція цін та наслідки цього для постачання будуть відносно незначними", – підкреслив Торнквіст.

Про Gunvor

До вторгнення в Україну Gunvor був одним з найбільших трейдерів російської нафти і наразі веде переговори про купівлю міжнародних активів другого за величиною виробника нафти в Росії компанії "Лукойл".

Компанію Gunvor у 2000 році заснували Торбьорн Торнквіст та Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до очільника Кремля Володимира Путіна бізнесменів.

Gunvor довгий час була найбільшим продавцем російської нафти за кордон. Мінфін США вважав, що Путін мав безпосереднє відношення до діяльності Тимченка в енергетичному секторі, інвестував кошти у Gunvor та, можливо, мав доступ до активів компанії.

Після анексії Росією Криму 2014 року Тимченко продав свою частку в компанії Торнквісту, щоб компанія не потрапила під санкції. Сума угоди не розкривалася.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".