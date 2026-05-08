Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 11-17 травня 2026
Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 11-17 травня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".
Прогнозується, що ціна на свиней знизиться до рівня 70-72 грн/кг на наступному тижні.
Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).
Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні
Ціни заготівлі у квітні коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.
Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.
Ціна живої ваги свиней у світі
На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 € євро/кг (82,4 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,73 євро/кг (37,59 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.
На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,03 злотий/кг (60,36 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,20 - 6,20 злотих/кг (50,4 - 74,4 грн/кг).
- 1,68 (0%) €/кг у ЄС;
- 1,14 (-8%) €/кг у Бразилії;
- 1,74 (+2%) €/кг у США;
- 1,33 (0 %) €/кг у Канаді.
Показники свідчать про схожу динаміку на провідних світових ринках: зростання спостерігається у США, тоді як країнах Латинської Америки фіксується спад. Ринки ЄС та Канади стабільні.