В Україні дорожчає свинина через скорочення виробництва: що буде з цінами до кінця року

Через скорочення внутрішнього виробництва в Україні ціни на свинину цього року залишаються на помітно вищому рівні, ніж торік. За сім місяців 2025-го року промислове виробництво свинини зменшилося на 14–15% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, а загальне скорочення галузі оцінюють на рівні близько 10%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє асоціація "Свинарі України" (АСУ).

Скорочення поголів’я та рекордний імпорт

За даними аналітиків, галузь свинарства розпочала 2025 рік з рекордно низькою чисельністю свинопоголів’я — менше ніж 2,9 млн голів.

Крім того, за попередніми підсумками восьми місяців року імпорт свинини у 6,5 разів перевищив увесь обсяг 2024-го року, але це не має значного впливу на цінову динаміку на ринку.

"Імпорт сьогодні еквівалентний лише 5% промислового виробництва свинини або менше ніж 3% від загального обсягу. Тож внутрішній ринок переважно залежить від вітчизняної пропозиції", - пояснюють експерти.

Вони зауважують, що влітку ціни на свинину завжди дещо підвищуються через те, що тварини погано набирають вагу, а цього року сезонний фактор співпав зі загальним скороченням виробництва, тож ціни трималися на високому рівні.

Прогноз цін на свинину

Щодо прогнозів до кінця року, керівник аналітичного відділу АСУ Олександра Бондарська зазначає, що певне зниження цін усе ж очікують, проте воно не буде суттєвим.

"Традиційно наприкінці третього – на початку четвертого кварталу попит на свинину знижується. До того ж споживачі готуються до опалювального сезону. Однак цього року через менший обсяг виробництва очікуване зниження котирувань буде незначним", — наголошує експертка.

Аналітики прогнозують, що вже з кінця листопада попит на свинину знову зросте: м’ясопереробники готуються до зимових свят, а в грудні активнішими стають і споживачі.

"Оскільки наразі не спостерігається ажіотажного нарощування виробництва операторами, восени пропозиція, ймовірно залишатиметься ослабленою, хай і дещо вищою ніж влітку. Це, ймовірно, "пом'якшить" очікуване зниження котирувань на ринку свинини", — підсумовує Бондаревська.

Раніше повідомлялось, що виробництво яловичини в Україні впало на 16% порівняно з минулим роком.

Свинарство втрачає привабливість для аграріїв

Свинарство не стає максимально привабливою для інвестицій галуззю. За результатами 2024 року рентабельність виробництва свинини знизилася до 0,35 грн/кг проти 0,64 грн/кг у 2023 році. Основною причиною її зменшення стало зниження закупівельних цін на свинину в на 29% проти середнього показника за 2023 рік.

Детальніше про те, як галузь свинарства функціонує і що стимулює попит на свинину серед українців, читайте в матеріалі Delo.ua.