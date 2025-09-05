В Украине дорожает свинина из-за сокращения производства: что будет с ценами до конца года

Из-за сокращения внутреннего производства в Украине цены на свинину в этом году остаются на более высоком уровне, чем в прошлом. За семь месяцев 2025 года промышленное производство свинины уменьшилось на 14–15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а общее сокращение отрасли оценивают на уровне около 10%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ).

Сокращение поголовья и рекордный импорт

По данным аналитиков, отрасль свиноводства начала 2025 год с рекордно низкой численностью свинопоголовья — менее 2,9 млн голов .

Кроме того, по предварительным итогам восьми месяцев года импорт свинины в 6,5 раза превысил весь объем 2024-го года, но это не оказывает значительного влияния на ценовую динамику на рынке.

"Импорт сегодня эквивалентен лишь 5% промышленного производства свинины или менее 3% от общего объема. Поэтому внутренний рынок преимущественно зависит от отечественного предложения", - объясняют эксперты.

Они отмечают, что летом цены на свинину всегда несколько повышаются из-за того, что животные плохо набирают вес, а в этом году сезонный фактор совпал с общим сокращением производства, поэтому цены держались на высоком уровне.

Прогноз цен на свинину

По прогнозам до конца года руководитель аналитического отдела АСУ Александра Бондарская отмечает, что определенное снижение цен все же ожидается, однако оно не будет существенным.

"Традиционно в конце третьего - начале четвертого квартала спрос на свинину снижается. К тому же потребители готовятся к отопительному сезону. Однако в этом году из-за меньшего объема производства ожидаемое снижение котировок будет незначительным", - отмечает эксперт.

Аналитики прогнозируют, что уже с конца ноября спрос на свинину снова вырастет: мясопереработчики готовятся к зимним праздникам, а в декабре активнее становятся и потребители.

"Поскольку пока не наблюдается ажиотажного наращивания производства операторами, осенью предложение, вероятно, будет оставаться ослабленным, пусть и несколько выше, чем летом. Это, вероятно, "смягчит" ожидаемое снижение котировок на рынке свинины", — заключает Бондаревская.

Ранее сообщалось, что производство говядины в Украине упало на 16% по сравнению с прошлым годом.

Свиноводство теряет привлекательность для аграриев

Свиноводство не становится максимально привлекательным для инвестиций отраслью. По результатам 2024 рентабельность производства свинины снизилась до 0,35 грн/кг против 0,64 грн/кг в 2023 году. Основной причиной ее уменьшения стало снижение закупочных цен на свинину на 29% против среднего показателя за 2023 год.

