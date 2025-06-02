Производство говядины сократилось на 16%: в чем причина

В апреле 2025 года производство говядины в Украине упало на 16% по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Ассоциации производителей молока (АВМ).

Производство говядины в Украине

В апреле 2025 года объемы убоя крупного рогатого скота (КРС) составляли 16,8 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн меньше (-3%) по сравнению с мартом 2025 года и на 3,2 тыс. тонн (-16%) меньше, чем в апреле 2024г. За январь-апрель 2025 года общий объем убоя КРС в Украине составил 60,9 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн (-10%) меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Наибольшую долю (62%) убоя обеспечили сельскохозяйственные предприятия в следующих регионах:

Винницкая область — 219,9 тыс. тонн.

Черкасская область — 146,6 тыс. тонн.

Днепропетровская область — 124,5 тыс. тонн.

Львовская область — 72,2 тыс. тонн.

Киевская область — 63,8 тыс. тонн.

Цены на мясо

Напомним, в течение 2024 года цены на мясо изменились:

Говядина подорожала на 11,2% – средняя стоимость составила 53,44 грн/кг.

Свинина подешевела на 20% – до 48,86 грн/кг.

– до 48,86 грн/кг. Мясо птицы осталось на уровне предыдущего года – 38,51 грн/кг.

Основными регионами, которые снабжали животных живым весом на переработку, стали Винницкая – 640,74 тыс. тонн, Черкасская – 384,85 тыс. тонн и Днепропетровской области – 342,91 тыс. тонн.