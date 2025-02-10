Закупка мяса в Украине выросла на 11,5% в 2024 году: лидирует свинина

Мясоперерабатывающие предприятия Украины в 2024 году увеличили закупку сельскохозяйственных животных на 11,5% по сравнению с 2023 годом. Общий объем закупок составил 2,107 млн. тонн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

По итогам года перерабатывающие предприятия увеличили объемы переработки собственного производства на 5,4%, что составляет 1,654 млн тонн. Наибольший прирост показали промышленные предприятия, специализирующиеся на животноводстве.

Они нарастили поставки животных на 43,1% – до 444,2 тыс. тонн. В то же время домохозяйства, напротив, сократили поставки скота на 18,6% – до 8,3 тыс. тонн.

В структуре закупок преобладает свинина

В общей структуре закупок мясоперерабатывающих предприятий в 2024 году основную долю составила свинина – 65,7%. Говядина и мясо птицы имели примерно равные доли – 16,5% и 16% соответственно.

При этом показатели закупок по видам мяса значительно изменились:

Закупка мяса птицы выросла в четыре раза – до 72,6 тыс. тонн.

– до 72,6 тыс. тонн. Закупка свинины увеличилась на 38,1% – до 305 тыс. тонн.

– до 305 тыс. тонн. Закупка говядины сократилась на 8,7% – до 74,3 тыс. тонн.

Цены на мясо: говядина подорожала, свинина подешевела

Сообщается, что в течение 2024 года цены на мясо претерпели изменения:

Говядина подорожала на 11,2% – средняя стоимость составила 53,44 грн/кг.

– средняя стоимость составила 53,44 грн/кг. Свинина подешевела на 20% – до 48,86 грн/кг.

– до 48,86 грн/кг. Мясо птицы осталось на уровне предыдущего года – 38,51 грн/кг.

Основными регионами, которые снабжали животных живым весом на переработку, стали Винницкая – 640,74 тыс. тонн, Черкасская – 384,85 тыс. тонн и Днепропетровской области – 342,91 тыс. тонн.

По итогам января экспорт охлажденного и мороженого мяса свиней превзошел совокупный импорт за IV квартал 2024 года. В целом Украина импортировала около 323 тонн свинины, что более чем в два раза превышает объемы поставок за октябрь-декабрь прошлого года.