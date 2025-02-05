Импорт свинины в Украину активизировался в начале года

По итогам января экспорт охлажденного и мороженого мяса свиней превзошли совокупный импорт за IV квартал 2024 года. В целом Украина импортировала около 323 тонн свинины, что более чем в два раза превышает объемы поставок за октябрь-декабрь прошлого года.

Об этом сообщили аналитики ассоциации "Свиноводы Украины".

В то же время импорт был не столь масштабен, чтобы существенно повлиять на внутренний рынок. Однако повышенная заинтересованность украинских производителей к импорту привела к росту внутренних цен на свинину.

В январе объемы экспорта свинины составили 295 тонн, что несколько уступает импорту. Основными рынками сбыта остаются ОАЭ, Гонконг, Малайзия и Либерия. В то же время возобновились поставки в Грузию.

Сколько стоит свинина

Средняя цена закупки черенки свиней убойных кондиций в январе выросла на 5,5% по сравнению с декабрем. Это явилось реакцией рынка на уменьшение внутреннего предложения. В то же время цены на европейскую свинину продолжили сезонное снижение.

Средняя таможенная стоимость килограмма импортированной свинины составила 2,84 дол. США/кг без НДС, что выше, чем в 2024 году (2,52 долл. США/кг). Однако ряд мясоперерабатывающих предприятий воспользовался возможностью оптимизации затрат на сырье.

Несмотря на традиционную роль импорта как рычага влияния на внутренние цены, его текущие объемы не оказывают значительного давления на рынок.

Аналитики ожидают дальнейшего развития ситуации на рынке свинины в ближайшие месяцы.

Добавим, во второй половине января цены на черенок свиней убойных кондиций стабилизировались и удерживаются на уровне 74–75 грн/кг во всех регионах Украины.