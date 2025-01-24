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В январе цены на свинину стабилизировались

В январе цены на свинину стабилизировались

Во второй половине января котировки на живец свиней убойных кондиций стабилизировались и удерживаются на уровне 74–75 грн/кг во всех регионах Украины.

Об этом сообщает Ассоциация "Свиноводы Украины" по итогам еженедельного мониторинга рынка.

За последние две недели изменения цен были минимальными. Некоторые операторы пересматривали стоимость на 0,5–1 грн/кг как в сторону повышения, так и в сторону снижения, однако в целом цены остались на прошлой неделе. Эпизодические предложения вне указанного диапазона не превышали отклонения в 1 грн/кг.

Фото 2 — В январе цены на свинину стабилизировались

Средневзвешенная рыночная цена составила 74,25 грн/кг, что всего на 0,1% выше показателя предыдущей недели.

Мясоперерабатывающие предприятия отмечают ослабление продаж по всем каналам реализации. В то же время ожидается, что в начале февраля спрос может оживиться.

Несмотря на ограниченное предложение черенка, часть заготовителей прогнозирует возможное снижение цен на 2–3 грн/кг в ближайшие недели. Однако не все уверены, что такой шаг улучшит реализацию свинины или поможет противодействовать демпингу, который проявился из-за роста конкуренции среди поставщиков.

Некоторые участники рынка считают, что цены могут остаться стабильными и дальше. Незначительные колебания в пределах диапазона не изменяют общей тенденции, и рынок сохраняет баланс между спросом и предложением.

Добавим, в прошлом году в Украину было импортировано свинины почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года Объем поставки мяса за месяц составил 9 тыс. тонн, что на 46% больше, чем в мае. Дания, Нидерланды.

Автор:
Татьяна Гойденко