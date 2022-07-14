Українці їдять імпортну свинину: поставки зросли майже в 4 рази

У червні в Україну було імпортовано свинини майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяг постачання м'яса за місяць становив 9 тис. тонн, що на 46% більше, ніж у травні. Топ країнами-експортерами стали Польща, Данія, Нідерланди.

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Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу. (УКАБ).

За словами Максима Гопка, аналітика УКАБ, причиною стрімкого збільшення обсягів свинини закордонних постачань стала новина про повернення ПДВ та мита на імпортні товари.

У довоєнні дні імпортна квота по свинині для ЄС передбачала безмитне ввезення продукції 20 тис. тонн на рік, а за січень-травень сумарно вже було завезено 22,3 тис. тонн свинини.

Крім того, внутрішня промислова пропозиція скоротилася через те, що виробники східного та південного регіонів були змушені тимчасово залишити ринок свинини. Як наслідок, вже на початку червня закупівельні ціни підвищилися, бо виник стабільний попит, який протримався до початку липня.

Проте, за даними моніторингу УКАБ, закупівельні ціни на живець свиней почали поступово знижуватися і за останні два тижні скоротилися на 4% і в середньому становлять:

у східному регіоні – 57,00-57,50 грн/кг;

у центральному регіоні – 57,80-58,40 грн/кг;

у західному регіоні – 55,10–56,00 грн/кг.

"Найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, зростатимуть через високу інфляцію. Але собівартість м'яса значно залежить і від цін кормів, які в Україні залишаються дешевшими порівняно зі світовими. Також збільшення імпорту в червні підтримає внутрішній попит і не дозволить швидко зростати цінами", – прогнозує експерт.

Зазначимо, Україна також збільшує імпорт турецьких овочів та фруктів. Експорт свіжих овочів та фруктів турецького виробництва в Україну зріс на 20% — з $84,368 млн. до $101,471 млн.