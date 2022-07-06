Виробники сиру скорочують виробництво через низький попит

Деякі вітчизняні виробники сиру скоротили виробництво через низький попит. Це не знизило пропозиції продукції на ринку, тому що імпорт сиру швидко відновлюється.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє ІНФАГРО.

Не останньою причиною зниження продажів стала досить висока ціна на сир. Виробники у великому опті не готові віддавати традиційні сорти дешевше, а з націнкою мереж сир стає продуктом недоступним для багатьох споживачів.

"Схоже і виробникам, і мережам уже слід повертатися до довоєнних інструментів акційних розпродажів товару. А можливо, варто просто знизити ціни", - зазначає видання.

Окремих виробників сиру в цій ситуації рятує експорт, але й там немає особливого заробітку через дорогу логістику.

Окремі компанії змогли налагодити експорт сиру до країн ЄС, але там дають ще менше, ніж під час експорту до Казахстану.

"Виникає питання: якщо є можливість віддавати за такою низькою ціною товар на експорт, то чи не надто високі ціни для внутрішнього ринку? Напевно, навіть ціна 160 грн/кг може бути в межах собівартості...", - наголошує видання.

Найгірша економіка зараз і у виробництві сирних продуктів. За однаково дорогої (з сирами) логістики до основного ринку збуту Казахстану ціни залишаються практично на довоєнному рівні. Але за таких цін сподіватися на значні продажі не варто, імпортери поступово будуть переключатися на альтернативну продукцію з інших країн, насамперед Росії.

Випуск сиру зростав кілька місяців, а в червні, швидше за все, це зростання припиниться з урахуванням слабкого попиту споживачів і проблем з експортною логістикою.

За приблизними оцінками, у червні зварили лише на 5% менше сичужних сирів, ніж у червні минулого року. Сирних продуктів виробляють значно менше, ніж торік, тому що експорт суттєво впав і споживання теж. У червні сирного продукту вироблено приблизно на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Причин розраховувати на збільшення виробництва сиру та сирних продуктів поки що немає. Ринок якщо й зростатиме, то за рахунок імпорту, вважають аналітики.

Нагадаємо, що у 2022 році споживчий кошик українців зросте майже на 30%.