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Производители сыра сокращают производство из-за низкого спроса
Некоторые отечественные производители сыра сократили производство из-за низкого спроса. Это не снизило предложение продукции на рынке, потому что импорт сыра быстро возобновляется.
Об этом сообщает ИНФАГРО.
Не последней причиной снижения продаж стала достаточно высокая цена на сыр. Производители в крупном опте не готовы отдавать традиционные сорта подешевле, а с наценкой сетей сыр становится продуктом недоступным для многих потребителей.
"Похоже и производителям, и сетям уже следует возвращаться к довоенным инструментам акционных распродаж товара. А возможно, стоит и просто снизить цены", - отмечает издание.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отдельных производителей сыра в этой ситуации спасает экспорт, но и там нет особого заработка из-за дорогостоящей логистики.
Отдельные компании смогли наладить экспорт сыра в страны ЕС, но там дают еще меньше, чем при экспорте в Казахстан.
"Возникает вопрос: если есть возможность отдавать по такой низкой цене товар на экспорт, то не слишком ли высокие цены для внутреннего рынка? Наверное, даже цена в 160 грн/кг может быть в пределах себестоимости…", - подчеркивает издание.
Худшая экономика сейчас и в производстве сырных продуктов. При одинаково дорогой (с сырами) логистике к основному рынку сбыта Казахстану, цены остаются практически на довоенном уровне. Но при таких ценах уповать на значительные продажи не стоит, импортеры будут постепенно переключаться на альтернативную продукцию из других стран, в первую очередь России.
Выпуск сыра рос несколько месяцев, а в июне, скорее всего, этот рост прекратится с учетом слабого потребительского спроса и проблем с экспортной логистикой.
По приблизительным оценкам, в июне сварили всего на 5% меньше сычужных сыров, чем в июне прошлого года. Сырных продуктов производят значительно меньше, чем в прошлом году, потому что экспорт существенно упал и потребление тоже. В июне сырного продукта произведено примерно на 35% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Причин рассчитывать на увеличение производства сыра и творожных продуктов пока нет. Рынок если и будет расти, то за счет импорта, считают аналитики.
Напомним, что в 2022 году потребительская корзина украинцев вырастет почти на 30%.