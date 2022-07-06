Производители сыра сокращают производство из-за низкого спроса

Некоторые отечественные производители сыра сократили производство из-за низкого спроса. Это не снизило предложение продукции на рынке, потому что импорт сыра быстро возобновляется.

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Об этом сообщает ИНФАГРО.

Не последней причиной снижения продаж стала достаточно высокая цена на сыр. Производители в крупном опте не готовы отдавать традиционные сорта подешевле, а с наценкой сетей сыр становится продуктом недоступным для многих потребителей.

"Похоже и производителям, и сетям уже следует возвращаться к довоенным инструментам акционных распродаж товара. А возможно, стоит и просто снизить цены", - отмечает издание.

Отдельных производителей сыра в этой ситуации спасает экспорт, но и там нет особого заработка из-за дорогостоящей логистики.

Отдельные компании смогли наладить экспорт сыра в страны ЕС, но там дают еще меньше, чем при экспорте в Казахстан.

"Возникает вопрос: если есть возможность отдавать по такой низкой цене товар на экспорт, то не слишком ли высокие цены для внутреннего рынка? Наверное, даже цена в 160 грн/кг может быть в пределах себестоимости…", - подчеркивает издание.

Худшая экономика сейчас и в производстве сырных продуктов. При одинаково дорогой (с сырами) логистике к основному рынку сбыта Казахстану, цены остаются практически на довоенном уровне. Но при таких ценах уповать на значительные продажи не стоит, импортеры будут постепенно переключаться на альтернативную продукцию из других стран, в первую очередь России.

Выпуск сыра рос несколько месяцев, а в июне, скорее всего, этот рост прекратится с учетом слабого потребительского спроса и проблем с экспортной логистикой.

По приблизительным оценкам, в июне сварили всего на 5% меньше сычужных сыров, чем в июне прошлого года. Сырных продуктов производят значительно меньше, чем в прошлом году, потому что экспорт существенно упал и потребление тоже. В июне сырного продукта произведено примерно на 35% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Причин рассчитывать на увеличение производства сыра и творожных продуктов пока нет. Рынок если и будет расти, то за счет импорта, считают аналитики.

Напомним, что в 2022 году потребительская корзина украинцев вырастет почти на 30%.