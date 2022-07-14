Украинцы едят импортную свинину: поставки выросли почти в 4 раза

В июне в Украину было импортировано свинины почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем поставки мяса за месяц составил 9 тыс. тонн, что на 46% больше, чем в мае. Топ странами-экспортерами стали Польша, Дания, Нидерланды.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса. (УКАБ).

По словам Максима Гопко, аналитика УКАБ, причиной стремительного увеличения объемов свинины заграничных поставок стала новость о возврате НДС и пошлины на импортные товары.

В довоенные дни импортная квота по свинине для ЕС предусматривала беспошлинный ввоз продукции в 20 тыс. тонн в год, а за январь-май суммарно уже было завезено 22,3 тыс. тонн свинины.

Кроме того, внутреннее промышленное предложение сократилось в связи с тем, что производители восточного и южного регионов были вынуждены временно покинуть рынок свинины. Как следствие, уже в начале июня закупочные цены повысились, потому что возник стабильный спрос, продержавшийся до начала июля.

Однако, по данным мониторинга УКАБ, закупочные цены на живец свиней начали постепенно снижаться и за последние две недели сократились на 4% и в среднем составляют:

в восточном регионе – 57,00-57,50 грн/кг;

в центральном регионе – 57,80-58,40 грн/кг;

в западном регионе – 55,10–56,00 грн/кг.

"В ближайшее время цены на свинину, как и на другие виды продуктов, будут расти из-за высокой инфляции. Но себестоимость мяса значительно зависит и от цен кормов, которые в Украине остаются дешевле по сравнению с мировыми. Также увеличение импорта в июне поддержит внутренний спрос и не позволит быстро расти ценам", – прогнозирует эксперт.

Отметим, Украина также увеличивает импорт турецких овощей и фруктов. Экспорт свежих овощей и фруктов турецкого производства в Украину вырос на 20% — с $84,368 млн до $101,471 млн.