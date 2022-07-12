Украина увеличивает импорт турецких овощей и фруктов

Основным покупателем свежих овощей и фруктов из Турции продолжает оставаться Россия. Украина сохранила четвертое место в рейтинге импортеров, увеличив импорт на 20%.

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Об этом пишет east-fruit.com.

По данным Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Эгейского региона, экспорт указанной продукции из Турции в январе-июне сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до почти $1,460 млрд.

Основным импортером свежих овощей и фруктов из Турции продолжает оставаться Россия.

В ТОП-5 в первой половине года также вошли соответственно Румыния, Германия и Украина.

В январе-июне экспорт свежих овощей и фруктов из Турции в Россию сократился почти на 3% — с $471,89 млн до $456,133 млн.

Однако Россия все же сохранила лидерство в списке основных импортеров турецких овощей и фруктов.

Экспорт свежих овощей и фруктов турецкого производства в Украину, напротив, вырос на 20% — с $84,368 млн до $101,471 млн. Украина сохранила четвертое место в рейтинге импортеров.

Экспорт свежих овощей и фруктов из Турции в Румынию (второе место в списке) в первой половине года составил $126,825 млн, а в ФРГ- $124,76 млн (третье место в списке).

Как сообщил агентству "Анадолу", глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак, 2022 год будет трудным для сектора свежих фруктов и овощей из-за низкой урожайности, позднего созревания некоторых фруктов и войны.

Учак напомнил, что в начале сезона Россия ввела ограничение на экспорт пяти наименований продукции и в отношении 18 компаний, но с началом войны запрет сняли.

"Был запрет на экспорт свежего винограда, гранатов, груш, грейпфрутов и апельсинов. В настоящее время проблем с экспортом в Россию нет. Мы продаем в РФ в основном цитрусовые, свежие помидоры и свежий виноград",- отметил он.

Напомним, Минагрополитики не ожидает дефицита фруктов и овощей из-за оккупации южных регионов. Как отмечают в ведомстве, цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас больше зависят именно от изменения логистических маршрутов и стоимости горючего, а не от дефицита этих продуктов.