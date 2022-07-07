Цены на клубнику за неделю выросли на четверть

На текущей неделе украинским производителям клубники удалось повысить отпускные цены. Сегодня ягоду отгружают по 50-80 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Первоочередной причиной удорожания операторы рынка называют нестабильные и малообъёмные поставки данной ягоды, которые объясняются завершением сезона реализации клубники в южных областях Украины.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала текущей недели эта ягода в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 25%.

Так, сегодня местные садоводы отгружают клубнику по 50-80 грн/кг ($1,71-2,73/кг) в зависимости от качества и объема предлагаемой партии.

По словам ключевых игроков рынка, причин для роста цен несколько. Прежде всего, предложение данной ягоды на рынке стремительно сокращается, поскольку многие садоводческие хозяйства завершают сезон реализации.

При этом спрос на клубнику, как на свежем рынке, так и со стороны перерабатывающих заводов, весьма высокий, что также подстегивает ценовой рост в данном сегменте.

При этом, стоимость клубники на украинском рынке на сегодняшний день уже в среднем в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, Минагрополитики не ожидает дефицита фруктов и овощей из-за оккупации южных регионов.