Минагрополитики не ожидает дефицита фруктов и овощей из-за оккупации южных регионов

В Украине в целом не будет наблюдаться дефицит овощных культур из-за оккупации южных регионов страны российскими войсками, отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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В ведомстве указывают, что в этом году в Херсонской области под овощными культурами было засеяно 40 тысяч гектаров земли, что составляет около 15% к урожаю овощей по Украине.

Однако, как говорят в Минагрополитики, в этом году некоторые области, учитывая ситуацию, увеличили площади посадки овощей "борщового набора", чтобы перекрыть их нехватку из-за временной оккупации южных областей и боевых действий на территории Украины.

В частности, в министерстве прогнозируют, что пять областей Центральной Украины, являющихся крупнейшими производителями овощей и где производство этих продуктов превышает в 2-3 раза показатели других не оккупированных областей, в сумме должны дать урожай на уровне 34,22% от сбора по Украине.

По словам директора департамента аграрного развития Минагрополитики Игоря Виштака, плодово-ягодных культур, в свою очередь, в Украине всегда было перепроизводство. Поэтому Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Львовская и Полтавская области, крупнейшие производители плодов и ягод, вполне смогут обеспечить потребности украинцев.

"Что касается арбузов, то здесь ситуация более сложная. Конечно, херсонских арбузов нам не заменит никто, и рассчитывать на низкую стоимость в этом году не стоит, но урожай из Центральной и частично Южной Украины несколько компенсирует эту нехватку", - отмечают в профильном министерстве.

Как указывает Виштак, из-за оккупации южных территорий украинцы действительно могут ощутить ограниченное предложение ранних овощей и фруктов, но не надолго, поскольку этот вопрос будет решен с задержкой две-три недели по мере созревания этих культур в Центральной, Западной, Северной Украине и поставок от украинских тепличных хозяйств.

По словам директора департамента, цены на овощи, фрукты и ягоды сейчас больше зависят именно от изменения логистических маршрутов и стоимости горючего, а не от дефицита этих продуктов.

Источник фото: ua.depositphotos.com