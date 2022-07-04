Мінагрополітики не очікує дефіциту фруктів та овочів через окупацію південних регіонів

В Україні в цілому не спостерігатиметься дефіцит овочевих культур через окупацію південних регіонів країни російськими військами, зазначають у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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У відомстві вказують, що цього року в Херсонській області під овочевими культурами було засіяно 40 тисяч га землі, що становить близько 15% до врожаю овочів по Україні.

Однак, як кажуть у Мінагрополітики, цього року деякі області, зважаючи на ситуацію, збільшили площі посадки овочів "борщового набору", щоб перекрити їх нестачу через тимчасову окупацію південних областей та бойові дії на території України.

Зокрема, у міністерстві прогнозують, що п'ять областей Центральної України, які є найбільшими виробниками овочів і де виробництво цих продуктів перевищує в 2-3 рази показники інших не окупованих областей, в сумі мають дати врожай на рівні 34,22% від збору по Україні.

За словами директора департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігоря Віштака, плодово-ягідних культур, в свою чергу, в Україні завжди було перевиробництво. Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби українців.

"Щодо кавунів, то тут ситуація складніша. Звичайно, херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто, але урожай з Центральної та частково Південної України дещо компенсує цю нестачу", - зазначають в профільному міністерстві.

Як вказує Віштак, через окупацію південних територій українці дійсно можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але не надовго, оскільки це питання буде вирішено з затримкою два-три тижні, по мірі дозрівання цих культур у Центральній, Західній, Північній Україні та постачань від українських тепличних господарств.

За словами директора департаменту, ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі більше залежать саме від зміни логістичних маршрутів і вартості пального, а не від дефіциту цих продуктів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com