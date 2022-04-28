82% украинцев поддерживают инициативу по выращиванию урожая на всех доступных земучастках

82% украинцев позитивно относятся к инициативе "Сады победы", которая призывает выращивать урожай на всех доступных земельных участках с целью уменьшения импорта продуктов, овощей и фруктов в Украину.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Еще 14% респондентов высказались об этом нейтрально, около 2% выступили против, а еще около 2% затруднились со своей оценкой.

В частности, на западе и в центре Украины идею поддерживают 84% опрошенных, а на юге и востоке лишь 78%. В то же время зафиксирована зависимость ответов от возраста респондентов: среди молодежи до 35 лет инициативу позитивно оценивает 74%, среди лиц 36-50 лет — 82%, а среди тех, кому за 50, — 86%.

При этом относительное большинство (45%) опрошенных заявили, что ничего не слышали до этого о данной инициативе. 28% сказали, что много об этом слышали, а 27% слышали лишь кое-что. При этом заметно лучше проинформированы о ней жители Западной Украины, а также пожилые украинцы (категория старше 50 лет).

Опрос был проведен 26 апреля среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним, что о старте всеукраинского проекта "Сады победы", направленного на эффективное использование доступных земельных участков и направление всех ресурсов для выращивания продуктов питания для недопущения продовольственного кризиса в Украине, было объявлено в конце марта.

Кампания реализуется Министерством развития общин и территорий и Министерством аграрной политики и продовольствия совместно с проектом международной технической помощи "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe), внедряемым Alinea International при финансовой поддержке правительства Канады.

Инициаторы призывают всех украинцев засадить каждый возможный земельный участок в своем домохозяйстве, на балконе или у дома, а местные общины — мобилизовать усилия и использовать для выращивания продовольствия все доступные земельные ресурсы, включая пустыри, задние дворы, парки и лужайки.

Источник фото: ua.depositphotos.com