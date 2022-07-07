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Ціни на полуницю за тиждень зросли на чверть
Цього тижня українським виробникам полуниці вдалось підвищити відпускні ціни. Сьогодні ягоду відвантажують за 50-80 грн/кг.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Першочерговою причиною подорожчання оператори ринку називають нестабільні та малооб'ємні поставки цієї ягоди, які пояснюються завершенням сезону реалізації полуниці у південних областях України.
За даними щоденного моніторингу проекту, лише з початку поточного тижня ця ягода в українських господарствах подорожчала в середньому на 25%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, сьогодні місцеві садівники відвантажують полуницю по 50-80 грн/кг ($1,71-2,73/кг) залежно від якості та обсягу запропонованої партії.
За словами ключових гравців ринку, причин для зростання цін є декілька Насамперед, пропозиція даної ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівницьких господарств завершують сезон реалізації.
При цьому попит на полуницю, як на свіжому ринку, так і з боку переробних заводів, дуже високий, що також стимулює цінове зростання в даному сегменті.
При цьому вартість полуниці на українському ринку на сьогоднішній день вже в середньому в 1,5 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, Мінагрополітики не очікує дефіциту фруктів та овочів через окупацію південних регіонів.