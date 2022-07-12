Україна збільшує імпорт турецьких овочів та фруктів

Основним покупцем свіжих овочів та фруктів із Туреччини продовжує залишатися Росія. Україна зберегла четверте місце у рейтингу імпортерів, збільшивши імпорт на 20%.

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Про це пише east-fruit.com.

За даними Асоціації експортерів свіжих овочів та фруктів Егейського регіону, експорт зазначеної продукції з Туреччини в січні-червні скоротився на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року — майже до $1,460 млрд.

Основним імпортером свіжих овочів та фруктів із Туреччини продовжує залишатися Росія.

До ТОП-5 у першій половині року також увійшли відповідно Румунія, Німеччина та Україна.

У січні-червні експорт свіжих овочів та фруктів із Туреччини до Росії скоротився майже на 3% — із $471,89 млн до $456,133 млн.

Однак Росія все ж таки зберегла лідерство у списку основних імпортерів турецьких овочів і фруктів.

Експорт свіжих овочів та фруктів турецького виробництва в Україну, навпаки, зріс на 20% — з $84,368 млн. до $101,471 млн. Україна зберегла четверте місце в рейтингу імпортерів.

Експорт свіжих овочів та фруктів з Туреччини до Румунії (друге місце у списку) у першій половині року становив $126,825 млн, а у ФРН-$124,76 млн (третє місце у списку).

Як повідомив агентству "Анадолу", голова Спілки експортерів свіжих фруктів та овочів Егейського регіону Туреччини Хайреттін Учак, 2022 рік буде важким для сектору свіжих фруктів та овочів через низьку врожайність, пізнє дозрівання деяких фруктів та війни.

Учак нагадав, що на початку сезону Росія запровадила обмеження на експорт п'яти найменувань продукції і на 18 компаній, але з початком війни заборону зняли.

"Була заборона на експорт свіжого винограду, гранатів, груш, грейпфрутів та апельсинів. Наразі проблем з експортом до Росії немає. Ми продаємо в РФ в основному цитрусові, свіжі помідори та свіжий виноград", - зазначив він.

Нагадаємо, Мінагрополітики не очікує дефіциту фруктів та овочів через окупацію південних регіонів. Як зазначають у відомстві, ціни на овочі, фрукти та ягоди зараз більше залежать саме від зміни логістичних маршрутів та вартості пального, а не від дефіциту цих продуктів.