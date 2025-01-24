У січні ціни на свинину стабілізувалися

У другій половині січня котирування на живець свиней забійних кондицій стабілізувалися і утримуються на рівні 74–75 грн/кг у всіх регіонах України.

Про це повідомляє Асоціація "Свинарі України" за підсумками щотижневого моніторингу ринку.

Протягом останніх двох тижнів зміни цін були мінімальними. Деякі оператори переглядали вартість на 0,5–1 грн/кг як у бік підвищення, так і в бік зниження, однак загалом ціни залишилися в межах минулого тижня. Епізодичні пропозиції поза вказаним діапазоном не перевищували відхилення у 1 грн/кг.

Середньозважена ринкова ціна склала 74,25 грн/кг, що лише на 0,1% вище показника попереднього тижня.

М'ясопереробні підприємства відзначають ослаблення продажів за всіма каналами реалізації. Водночас очікують, що на початку лютого попит може пожвавитися.

Попри обмежену пропозицію живця, частина заготівельників прогнозує можливе зниження цін на 2–3 грн/кг у найближчі тижні. Однак не всі впевнені, що такий крок покращить реалізацію свинини або допоможе протидіяти демпінгу, який проявився через зростання конкуренції серед постачальників.

Деякі учасники ринку вважають, що ціни можуть залишитися стабільними й надалі. Незначні коливання в межах діапазону не змінюють загальної тенденції, і ринок наразі зберігає баланс між попитом та пропозицією.

Додамо, минулого року в Україну було імпортовано свинини майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяг постачання м'яса за місяць становив 9 тис. тонн, що на 46% більше, ніж у травні. Топ країнами-експортерами стали Польща, Данія, Нідерланди.