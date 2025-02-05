Імпорт свинини в Україні активізувався на початку року

За підсумками січня експорт охолодженого та мороженого м’яса свиней перевершили сукупний імпорт за IV квартал 2024 року. Загалом Україна імпортувала близько 323 тонн свинини, що більш ніж удвічі перевищує обсяги постачань за жовтень-грудень минулого року.

Про це повідомили аналітики асоціації "Свинарі України".

Водночас імпорт був не настільки масштабний, щоб суттєво вплинути на внутрішній ринок. Проте, підвищена зацікавленість українських виробників до імпорту призвела до зростання внутрішніх цін на свинину.

У січні обсяги експорту свинини склали 295 тонн, що трохи поступається імпорту. Основними ринками збуту залишаються ОАЕ, Гонконг, Малайзія та Ліберія. Водночас відновилися поставки до Грузії.

Скільки коштує свинина

Середня ціна закупівлі живця свиней забійних кондицій у січні зросла на 5,5% порівняно з груднем. Це стало реакцією ринку на зменшення внутрішньої пропозиції. У той же час, ціни на європейську свинину продовжили сезонне зниження.

Середня митна вартість кілограма імпортованої свинини склала 2,84 дол. США/кг без ПДВ, що вище, ніж у 2024 році (2,52 дол. США/кг). Проте низка м’ясопереробних підприємств скористалася можливістю для оптимізації витрат на сировину. Незважаючи на традиційну роль імпорту як важеля впливу на внутрішні ціни, його поточні обсяги не чинять значного тиску на ринок.

Аналітики очікують подальшого розвитку ситуації на ринку свинини в найближчі місяці.

Додамо, у другій половині січня ціни на живець свиней забійних кондицій стабілізувалися і утримуються на рівні 74–75 грн/кг у всіх регіонах України.