Закупівля м'яса в Україні зросла на 11,5% у 2024 році: лідирує свинина

М’ясопереробні підприємства України у 2024 році наростили закупівлю сільськогосподарських тварин на 11,5% у порівнянні з 2023 роком. Загальний обсяг закупівель склав 2,107 млн тонн.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" посилаючись на дані Державної служби статистики.

За підсумками року, переробні підприємства збільшили обсяги переробки власного виробництва на 5,4%, що становить 1,654 млн тонн. Найбільший приріст показали промислові підприємства, які спеціалізуються на тваринництві.

Вони наростили поставки тварин на 43,1% – до 444,2 тис. тонн. Водночас домогосподарства, навпаки, скоротили поставки худоби на 18,6% – до 8,3 тис. тонн.

У структурі закупівель переважає свинина

У загальній структурі закупівель м’ясопереробних підприємств у 2024 році основну частку склала свинина – 65,7%. Яловичина та м’ясо птиці мали приблизно рівні частки – 16,5% і 16% відповідно.

При цьому показники закупівель за видами м’яса значно змінилися:

Закупівля м'яса птиці зросла вчетверо – до 72,6 тис. тонн.

– до 72,6 тис. тонн. Закупівля свинини збільшилася на 38,1% – до 305 тис. тонн.

– до 305 тис. тонн. Закупівля яловичини скоротилася на 8,7% – до 74,3 тис. тонн.

Ціни на м’ясо: яловичина подорожчала, свинина подешевшала

Повідомляється, що протягом 2024 року ціни на м’ясо зазнали змін:

Яловичина подорожчала на 11,2% – середня вартість склала 53,44 грн/кг.

– середня вартість склала 53,44 грн/кг. Свинина подешевшала на 20% – до 48,86 грн/кг.

– до 48,86 грн/кг. М'ясо птиці залишилося на рівні попереднього року – 38,51 грн/кг.

Основними регіонами, що постачали тварин живою вагою на переробку, стали Вінницька – 640,74 тис. тонн, Черкаська – 384,85 тис. тонн і Дніпропетровська області – 342,91 тис. тонн.

Додамо, за підсумками січня експорт охолодженого та мороженого м’яса свиней перевершив сукупний імпорт за IV квартал 2024 року. Загалом Україна імпортувала близько 323 тонн свинини, що більш ніж удвічі перевищує обсяги постачань за жовтень-грудень минулого року.