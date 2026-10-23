Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 26 жовтня - 1 листопада 2026

Dilo повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 26 жовтня - 1 листопада 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней буде на рівні 72-73 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

У жовтні ціни на живець здебільшого коливалися в межах 68-70 грн/кг, хоча вищі та нижчі на гривню позначки також точково зустрічалися. Середньозважена ринкова ціна зупинилася на рівні 68,92. (станом на 14 жовтня).

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними щотижневого моніторингу закупівельних цін

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,40 євро/кг (70,61 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,58 євро/кг (29,25 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,36 злотих/кг (50,31 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,80 - 5,00 злотих/кг (43,85 - 57,70 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,58 (-2%) €/кг у ЄС;

1,42 (+21%) €/кг у Бразилії;

1,48 (-3%) €/кг у США;

1,14 (-6%) €/кг у Канаді.

На тлі подальшого здешевлення продукції в ЄС, США та Канаді ринки Латинської Америки демонструють протилежну тенденцію - ціни там суттєво зростають.