Закупочные цены на свиней живым весом на 26 октября - 1 ноября 2026

Dilo сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 26 октября – 1 ноября 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли" .

Прогнозируется, что цена свиней будет на уровне 72-73 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

В октябре цены на черенок в основном колебались в пределах 68-70 грн/кг, хотя более высокие и более низкие на гривну отметки также точечно встречались. Средневзвешенная рыночная цена остановилась на уровне 68,92. (по состоянию на 14 октября).

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным еженедельного мониторинга закупочных цен

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,40 евро/кг (70,61 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,58 евро/кг (29,25 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,36 злотых/кг (50,31 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,80 – 5,00 злотых/кг (43,85 – 57,70 грн/кг).

Среднедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,58 (-2%) €/кг в ЕС;

1,42 (+21%) €/кг в Бразилии;

1,48 (-3%) €/кг в США;

1,14 (-6%) €/кг в Канаде.

На фоне последующего удешевления продукции в ЕС, США и Канаде рынки Латинской Америки демонстрируют противоположную тенденцию – цены там существенно растут.