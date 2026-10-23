Через удари по НПЗ у Росії знову підвищать ціни на бензин

Уряд Росії вивчає можливість додаткового підвищення роздрібних цін на бензин і дизельне пальне на 2,1 рубля за літр, аби покрити збитки нафтових компаній від вимушеного імпорту палива з-за кордону.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Ініціатором пропозиції виступило Міненерго РФ, яке звернулося до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. У відомстві наголосили, що продаж імпортного ресурсу на внутрішніх АЗС завдає нафтовикам збитків у розмірі 13–18 рублів на літр навіть з урахуванням державної компенсації (імпортного демпфера). Субсидії не вистачає через додаткову санкційну премію до світових цін та логістичні витрати на доставку всередині РФ.

Якщо підвищення затвердять, надбавка принесе компаніям близько 12 млрд рублів додаткової виручки на місяць. За підрахунками міністерства, до кінця року бензин на АЗС зросте приблизно на 11% (на 7,1 рубля за літр порівняно з поточним рівнем), а літнє дизпаливо — на 10,7% (на 8,2 рубля за літр).

Альтернативний варіант передбачав включення у формулу демпфера вартості залізничної доставки палива з Північно-Західного федерального округу в центр країни (4–5 тис. рублів за тонну), що вимагало б із казни до 2 млрд рублів на місяць, проте Мінфін РФ відмовився від таких витрат, переклавши тягар на споживачів.

За даними Росстату, з початку року бензин у країні вже подорожчав на 20,5% (що у 3,3 раза перевищує офіційну інфляцію у 6,15%), а дизель — на 13,4%.

Масштаби дефіциту та постачання з-за кордону

Гостра потреба в імпорті виникла внаслідок серії результативних ударів українських сил по російських нафтопереробних заводах, які спровокували дефіцит на ринку. Раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявляв, що країна змушена купувати ресурс за кордоном щонайменше до кінця 2026 року, щоб забезпечувати ринок і відновлювати запаси.

У матеріалах до проєкту бюджету на 2027 рік під імпортний демпфер уже заклали 6,7 млрд рублів, але волатильність котирувань ставить під сумнів ефективність цих компенсацій.

У четвертому кварталі обсяги імпорту бензину можуть досягти 620 тис. тонн на місяць, забезпечуючи 16–18% усієї пропозиції в країні. Головним постачальником залишається Білорусь, тоді як морська логістика з Індії, Туреччини та Марокко обходиться суттєво дорожче.

За даними Федеральної антимонопольної служби РФ, у вересні вартість імпортного аналога бензину АІ-92 становила 108 тис. рублів за тонну, а дизеля — 121,8 тис. рублів. Для порівняння, гуртові ціни на внутрішньому ринку Росії трималися на рівні 70,17 тис. та 67,73 тис. рублів відповідно.

Нагадаємо, світові ціни на дизель залишаються рекордними, а угода Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи спричинить суттєве зниження цін, оскільки аналітики відзначають, що обіцяні Москвою обсяги занадто малі для подолання глобального дефіциту.