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Из-за ударов по НПЗ в России снова повысят цены на бензин

АЗС в России
Из-за ударов по НПЗ в России снова повысят цены на бензин/Фото: РосСМИ

Правительство России изучает возможность дополнительного повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо на 2,1 рубля за литр, чтобы возместить убытки нефтяных компаний от вынужденного импорта топлива из-за рубежа.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Инициатором предложения выступило Минэнерго РФ, обратившееся к премьер-министру Михаилу Мишустину. В ведомстве подчеркнули, что продажа импортного ресурса на внутренних АЗС наносит нефтяникам ущерб в размере 13–18 рублей на литр даже с учетом государственной компенсации (импортного демпфера). Субсидии не хватает из-за дополнительной санкционной премии по мировым ценам и логистическим расходам на доставку внутри РФ.

Если повышение утвердят, прибавка принесет компаниям около 12 млрд рублей дополнительной выручки в месяц. По подсчетам министерства, к концу года бензин на АЗС вырастет примерно на 11% (на 7,1 рубля за литр по сравнению с текущим уровнем), а летнее дизтопливо – на 10,7% (на 8,2 рубля за литр).

Альтернативный вариант предусматривал включение в формулу демпфера стоимости железнодорожной доставки топлива из Северо-Западного федерального округа в центр страны (4–5 тыс. рублей за тонну), что потребовало бы из казны до 2 млрд рублей в месяц, однако Минфин РФ отказался от таких расходов, переложив груз на потребителей.

По данным Росстата, с начала года бензин в стране уже подорожал на 20,5% (что в 3,3 раза превышает официальную инфляцию в 6,15%), а дизель – на 13,4%.

Масштабы дефицита и поставок из-за границы

Острая потребность в импорте возникла в результате серии результативных ударов украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам, спровоцировавшим дефицит на рынке. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что страна вынуждена покупать ресурс за границей как минимум до конца 2026 года, чтобы обеспечивать рынок и восстанавливать запасы.

В материалах к проекту бюджета на 2027 год под импортный демпфер уже заложили 6,7 млрд рублей, но волатильность котировок подвергает сомнению эффективность этих компенсаций.

В четвертом квартале объемы импорта бензина могут достигнуть 620 тыс. тонн в месяц, обеспечивая 16–18% всего предложения в стране. Главным поставщиком остается Беларусь, в то время как морская логистика из Индии, Турции и Марокко обходится существенно дороже.

По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, в сентябре стоимость импортного аналога бензина АИ-92 составила 108 тыс. рублей за тонну, а дизеля – 121,8 тыс. рублей. Для сравнения, оптовые цены на внутреннем рынке России держались на уровне 70,17 тыс. и 67,73 тыс. рублей соответственно.

Напомним, мировые цены на дизель остаются рекордными, а соглашение Дональда Трампа с Россией по поставкам дизельного горючего на мировые рынки вряд ли повлечет за собой существенное снижение цен, поскольку аналитики отмечают, что обещанные Москвой объемы слишком малы для преодоления глобального дефицита.

Автор:
Максим Кольц

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