Ціни промислових виробників знизилися вперше за два місяці, але за рік зросли на 38%

У вересні 2026 року ціни виробників промислової продукції в Україні знизилися на 2,8% порівняно із серпнем. Водночас у річному вимірі вони залишилися на 38,4% вищими, ніж у вересні 2025 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Основним фактором місячного зниження стало здешевлення продукції у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

У цьому секторі ціни у вересні зменшилися на 6,8% порівняно із серпнем.

При цьому річна промислова інфляція продовжила прискорюватися. У серпні ціни виробників були на 37,3% вищими, ніж роком раніше, тоді як у вересні різниця вже становила 38,4%.

Місячна динаміка, навпаки, різко змінилася: після зростання на 3% у липні та на 0,9% у серпні у вересні індекс знизився на 2,8%.

Найбільший стрибок цін виробників у 2026 році був зафіксований у лютому — тоді вони зросли одразу на 22,3% за місяць.

Нагадаємо, у серпні промислова інфляція становила 37,3% у річному вимірі, а за місяць ціни виробників підвищилися на 0,9%. Тоді одним із факторів зростання було подорожчання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 1,2%.