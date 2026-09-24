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В Україні уповільнилась промислова інфляція: що вплинуло на ціни у серпні

Електрична вежа
В Україні уповільнилась промислова інфляція / Depositphotos

У серпні 2026 року в Україні зафіксовано чергове зростання цін виробників промислової продукції. 

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Державної служби статистики України.

У порівнянні з попереднім місяцем промислова інфляція склала 0,9%, тоді як у річному вимірі — до серпня 2025 року — показник сягнув значних 37,3%.

Основною причиною місячного прискорення цін стало здорожчання продукції у секторах постачання енергоресурсів.

Зокрема, у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни за місяць зросли на 1,2%, що суттєво вплинуло на загальний індекс промислових цін.

Фото 2 — В Україні уповільнилась промислова інфляція: що вплинуло на ціни у серпні

Нагадаємо, у січні–серпні 2026 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зріс на 5,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас темпи зростання різко сповільнилися: за підсумками січня–липня приріст становив 17,2%.

Автор:
Тетяна Бесараб

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