"Київстар" змінює вартість Starlink для бізнесу та державних установ з листопада

З 1 листопада 2026 року зміниться вартість послуг супутникового інтернету Starlink для бізнес-клієнтів і державних установ. Оновлення передбачає перегляд тарифів і зміну їхніх назв, однак обсяг доступних даних залишиться без змін.

Як пише Dilo, про нові умови повідомляє "Київстар".

Які зміни відбудуться в тарифах Starlink

Окрім перегляду вартості послуг, зміняться назви двох тарифних планів:

Local Priority перейменують на Business;

Global Priority отримає назву Global Business.

Водночас обсяг даних у тарифах залишиться на попередньому рівні.

Як визначатимуть вартість послуг

За інформацією "Київстару", зміни є частиною глобального перегляду тарифної моделі Starlink. Компанія пов’язує оновлення з розвитком і розширенням супутникової інфраструктури, що має сприяти підвищенню надійності та доступності мережі.

Вартість послуг визначатиметься відповідно до вибраного тарифного плану та регіону користування - в Україні або за її межами. Ціни у гривні розраховуватимуться з урахуванням ПДВ у розмірі 20% та офіційного курсу НБУ станом на 15 жовтня 2026 року - 44,9801 грн за долар США. Під час виставлення рахунків суму перераховуватимуть за актуальним курсом НБУ з округленням до 0,05 грн.

Коли почнуть діяти нові тарифи

Оновлені умови набудуть чинності 1 листопада 2026 року. Київстар також планує оприлюднити інформацію про зміни на сторінці послуги Starlink для бізнесу.

Клієнти, які не погоджуються з новими тарифами та хочуть припинити користування послугою, мають повідомити про це оператора до 30 жовтня 2026 року включно. Такий порядок передбачений договором.

Раніше повідомлялось, що мобільний оператор "Київстар" підвищує вартість тарифів для частини абонентів з 8 жовтня 2026 року. В компанії пояснюють це рішення збільшенням витрат на підтримку та відновлення мереж.