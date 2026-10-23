Власний Starlink для України? Nokia та європейський лідер супутникової розвідки підписали документ із Міноборони

Міністерство оборони України підписало з фінськими компаніями ICEYE і Nokia меморандум про наміри щодо співпраці в космосі. Мета - створити власну захищену систему супутникового зв'язку, яку контролюватиме Україна.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ICEYE.

Зазначається, що лист про наміри підписали 22 жовтня під час візиту прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо до України.

На початку жовтня ICEYE і Nokia оголосили про спільну розробку захищеного супутникового широкосмугового зв'язку на низькій навколоземній орбіті, як у Starlink. Головна відмінність - держава-замовник володітиме і керуватиме всім: супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами.

Такий зв'язок може знадобитися для оборони, охорони кордонів, роботи екстрених служб і ліквідації наслідків катастроф.

Як наголошується, поки це перший крок: сторони домовилися вивчити можливості співпраці. При цьому терміни і необхідний обсяг фінансування не розголошуються.

"Україні потрібні захищені, суверенні і високопродуктивні системи супутникового зв'язку, які вона контролює", - заявив гендиректор і співзасновник ICEYE Рафал Модженський.

Він нагадав, що компанія підтримує Україну з 2022 року, а домовленість є продовженням співпраці, яка триває з 2022 року. Розширений доступ до даних дозволяє Україні швидше та точніше відстежувати зміни на місцевості, зменшуючи рівень невизначеності в умовах обмеженого часу.

Зауважимо, наразі Україна залежить від супутникової системи Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яку використовують для зв’язку, забезпечення сухопутних військ, логістики та роботи оборонних дронів, що збивають ворожі безпілотники. 14 жовтня українські посадовці повідомили, що термінали Starlink військового класу перестали працювати в Україні після встановлення на об'єктах, які рухаються з високою швидкістю. ЗМІ повідомляли про те, що обмежити Starlink для України розпорядився Маск після консультацій із президентом США Дональдом Трампом.

Про ICEYE

ICEYE є виробником мікросупутників та має одне з найбільших у світі угруповань радарних супутників, що дозволяє надавати оперативні дані про земну поверхню в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія призупинила продаж супутникових знімків території України будь-яким неурядовим чи несоюзницьким організаціям.

У січні 2026 року Міністерство оборони України уклало нову угоду з фінською компанією ICEYE, яка передбачає значне розширення доступу до високоякісних супутникових знімків.

Варто зазначити, що завдяки супутнику ICEYE, придбаному за кошти українців, було знищено тисячі одиниць ворожої техніки, включаючи літаки та гелікоптери.