Україна отримає розширений доступ до супутникових даних ICEYE: які переваги

Міністерство оборони України уклало нову угоду з фінською компанією ICEYE, яка передбачає значне розширення доступу до високоякісних супутникових знімків.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті компанії ICEYE.

Що це дасть Україні

Згідно з угодою, Україна й надалі отримуватиме великий обсяг високороздільних супутникових зображень через сузір’я супутників, що використовують технологію синтезованої апаратурної радіолокації (SAR). Це дозволить ЗСУ швидше ухвалювати тактичні рішення вдень і вночі за будь-яких погодних умов.

В ICEYE підкреслили, що домовленість є продовженням співпраці, яка триває з 2022 року. Розширений доступ до даних дозволяє Україні швидше та точніше відстежувати зміни на місцевості, зменшуючи рівень невизначеності в умовах обмеженого часу.

Про технологію

Технологія ICEYE здатна отримувати зображення високої роздільної здатності до 16 см зі своїх супутників 4-го покоління та використовувати режими широкого охоплення, такі як Scan Wide, який охоплює ділянки розміром 200 на 300 км.

На відміну від оптичних сенсорів, SAR-технологія використовує радарні імпульси, що дає змогу отримувати зображення вночі, крізь хмари, дим і за складних погодних умов.

Зауважимо, що компанія ICEYE використала у своєму повідомленні супутникове фото Кримського моста.

Про ICEYE

ICEYE є виробником мікросупутників та має одне з найбільших у світі угруповань радарних супутників, що дозволяє надавати оперативні дані про земну поверхню в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія призупинила продаж супутникових знімків території України будь-яким неурядовим чи несоюзницьким організаціям та закликає інші компанії підтримати Україну в протидії агресії.

Варто зазначити, що завдяки супутнику ICEYE, придбаному за кошти українців, було знищено тисячі одиниць ворожої техніки, включаючи літаки та гелікоптери.