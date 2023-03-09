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"Народний" супутник в дії: скільки ворожої техніки вполював "ICEYE"
Космічний апарат "ICEYE", придбаний за пожертви українців, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки. Воєнна розвідка України використовує супутник з 24 вересня 2022 року.
Про успіхи "народного" супутника відзвітували у Головному управлінні розвідки України.
"За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.
Завдяки роботі апарату українським захисникам вдалося виявити 7321 об’єкт ворожої техніки. Зокрема:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- 45 літаків;
- 27 гелікоптерів;
- 6 ОТРК "Іскандер";
- 36 ЗРК "С300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радіолокаційних станцій;
- 10 понтонних переправ.
Крім того, "ICEYE" "засік" 360 наметів у місцях дислокації російської окупаційної армії.
"Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України", - наголошують у ГУР МО.
Нагадаємо, наприкінці серпня за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України. Володіння апаратом компанії "ICEYE" дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов.
Уже за перші два дні роботи Міноброни з "народним супутником" було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами.