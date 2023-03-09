"Народний" супутник в дії: скільки ворожої техніки вполював "ICEYE"

Космічний апарат "ICEYE", придбаний за пожертви українців, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки. Воєнна розвідка України використовує супутник з 24 вересня 2022 року.

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Про успіхи "народного" супутника відзвітували у Головному управлінні розвідки України.

"За 5 місяців використання "ICEYE" співробітники ГУР МО України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на тимчасово окупованих та інших територіях, що становили інтерес Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Завдяки роботі апарату українським захисникам вдалося виявити 7321 об’єкт ворожої техніки. Зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК "Іскандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Знімок космічного апарату "ICEYE". Фото: ГУР МО

Крім того, "ICEYE" "засік" 360 наметів у місцях дислокації російської окупаційної армії.

Знімок космічного апарату "ICEYE". Фото: ГУР МО

"Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України", - наголошують у ГУР МО.

Нагадаємо, наприкінці серпня за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України. Володіння апаратом компанії "ICEYE" дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов.

Уже за перші два дні роботи Міноброни з "народним супутником" було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами.