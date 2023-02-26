Британська розвідка опублікувала супутниковий знімок знищеного елітного підрозділу армії РФ на Вугледарському напрямку

Армія країни-агресора РФ готується до нової спроби штурму Вугледара Донецької області. Існує реальна ймовірність того, що російське керівництво кине на нові атаки поблизу Вугледара підрозділи, які вже зазнавали втрат під час минулих операцій.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У відомстві опублікували супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, на якому видно знищену російську техніку. Припускають, що ці машини входили до складу 155-ї російської морської піхотної бригади.

У розвідці Британії зазначають, що ця бригада вважається елітним військом у Росії. Проте, на відміну від повітрянодесантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповання.

За даними відомства, морські піхотинці РФ виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали величезних втрат. Водночас російське командування вирішило заповнити втрати недосвідченими мобілізованими.

"Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що, своєю чергою, знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара", – підкреслили у розвідці Британії.

Раніше у британській розвідці повідомили, що армія країни-агресора РФ готується до нового наступу на Вугледар, де вона вже зазнала тяжких втрат, але у окупантів недостатньо ресурсів для прориву.

Нагадаємо, кадри знищення неорганізованих механізованих військ РФ під Вугледаром спричинили критику російського військового командування з боку місцевих воєнкорів та посіяли сумніви серед росіян у тому, що армія РФ здатна на новий великий наступ.