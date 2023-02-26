Британская разведка опубликовала спутниковый снимок уничтоженного элитного подразделения армии РФ на Угледарском направлении

Армия страны-агрессора РФ готовится к новой попытке штурма Угледара Донецкой области. Существует реальная вероятность того, что российское руководство бросит на новые атаки вблизи Угледара подразделения, которые уже несли потери во время прошлых операций.

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Об этом сообщает разведка Британии.

В ведомстве опубликовали спутниковый снимок с Угледарского направления, на котором видна уничтоженная российская техника. Предполагается, что эти машины входили в состав 155-й российской морской пехотной бригады.

В разведке Великобритании отмечают, что эта бригада считается элитным войском в России. Однако, в отличие от воздушно-десантной пехоты, 155-я бригада не была развернута в Украине как единственная крупная группировка.

По данным ведомства, морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери. В то же время, российское командование решило восполнить потери неопытными мобилизованными.

"Этот недостаток опыта почти наверняка усиливает склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, снижает оперативную гибкость. Существует реальная вероятность того, что подразделения 155-й бригады снова будут брошены в новые атаки у Угледара", - подчеркнули в разведке Британии.

Ранее в британской разведке сообщили, что армия страны-агрессора РФ готовится к новому наступлению на Угледар, где она уже понесла тяжелые потери, но у оккупантов недостаточно ресурсов для прорыва.

Напомним, кадры уничтожения неорганизованных механизированных войск РФ под Угледаром повлекли за собой критику российского военного командования со стороны местных военкоров и посеяли сомнения среди россиян в том, что армия РФ способна на новое большое наступление.