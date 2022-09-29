"Проєкт "окупився" за два дні": Міноборони прозвітувало про роботу "народного супутника"

Лише за два дні роботи Міноброни з "народним супутником" було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку росіяни намагалися замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Він зазначив, що із зрозумілих причин не може розкрити усіх подробиць, але навіть такі деталі кількох днів роботи з супутником показують його ефективність.

"Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н. п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині", — резюмував Резніков.

За перші два дні експлуатації супутника ЗС РФ втратили бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками.

З приходом осені, а потім зими наявність доступу до бази даних супутникових знімків компанії Айсай (ICEYE) стане великою перевагою ЗСУ.

"Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці – день чи ніч. Тому ворог не сховається", — підкреслив очільник Міноборони.

Нагадаємо, телеведучий та волонтер Сергій Притула, разом із блогером Ігорем Лаченковим, 22 червня оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для українських військових. 600 мільйонів гривень зібрали за декілька днів.

Але турецька компанія Baykar 27 червня відмовилася приймати зібрані гроші і вирішила передати три безпілотники безкоштовно. Після цього волонтери вели переговори з Міністерством оборони, аби вирішити, на що краще витритити 600 мільйонів гривень, що українці зібрали для ЗСУ.

В результаті в кінці серпня фонд Сергія Притули за ці гроші українців придбав супутник для Збройних сил України. Додатково ЗСУ отримали доступ до бази даних супутникових знімків компанії Айсай (ICEYE) більше ніж на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні операції.