"Проект "окупился" за два дня": Минобороны отчиталось о работе "народного спутника"

Только за два дня работы Миноброны с "народным спутником" было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую россияне пытались замаскировать в лесополосах и за другими препятствиями. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он отметил, что по понятным причинам не может раскрыть всех подробностей, но даже такие детали нескольких дней работы со спутником показывают его эффективность.

"Указанную технику было б очень сложно или невозможно заметить средствами оптических спутников. Вместо этого координаты "скрытого" были оперативно переданы для нанесения огневого поражение. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка на Херсонщине, а также вблизи Новоселовки на Донетчине", - резюмировал Резников.

За первые два дня эксплуатации спутника ВС РФ потеряли бронетехнику на большую сумму, чем стоит весь проект со спутниками .

С наступлением осени, а затем зимой наличие доступа к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) станет большим преимуществом ВСУ.

"Спутники с технологией SAR становятся особенно актуальными осенью и зимой, когда плохая погода, облачность или снег. Для них нету разницы – день или ночь. Поэтому враг не скроется", - подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым 22 июня объявил о сборе средств на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных. 600 миллионов гривен собрали за несколько дней.

Но турецкая компания Baykar 27 июня отказалась принимать собранные деньги и решила передать три беспилотника бесплатно. После этого волонтеры вели переговоры с Министерством обороны, чтобы решить, на что лучше потратить 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали для ВСУ.

В результате, в конце августа фонд Сергея Притулы за эти деньги украинцев приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Дополнительно ВСУ получили доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.